Casa Branca é bloqueada após pessoa pular barreira

Washington – A Casa Branca foi bloqueada nesta terça-feira depois que uma pessoa tentou pular um rack de bicicletas usado como barreira ao longo da cerca norte da mansão onde o presidente Donald Trump vive e trabalha, de acordo com a conta oficial do Serviço Secreto dos EUA no Twitter.

De acordo com a mensagem, o suspeito estava sob custódia.

A segurança tinha sido reforçada para a visita do presidente turco, Tayyip Erdogan, no início do dia, quando manifestantes se reuniram em frente à Casa Branca. Erdogan saiu antes do bloqueio.