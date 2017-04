Carta reivindica autoria de ataque a ônibus do Dortmund

Berlim – A polícia e a promotoria de Dortmund informaram que não descartam nenhuma possibilidade sobre as causas da tripla explosão que atingiu nesta terça-feira o ônibus do Borussia Dortmund pouco antes da partida contra o Monaco pela Liga dos Campeões, e que encontraram uma carta no local que reivindica a autoria do ataque.

Em entrevista coletiva, a promotora Sandra Lücke falou sobre a descoberta da carta, mas não revelou detalhes para preservar as investigações e disse que foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio.

Já o chefe da polícia de Dortmund, Gregor Lange, explicou que ainda não foi possível esclarecer os motivos do ataque, que feriu o zagueiro espanhol Marc Bartra, e afirmou que “todas as linhas de investigação estão abertas”.

As três explosões aconteceram por volta das 19h15 (hora local; 14h15 de Brasília), quando o ônibus levava os jogadores do time alemão para o estádio Signal Iduna Park. Partes do veículo ficaram danificada, como as janelas, e estilhaços cortaram o braço direito de Bartra.

Segundo Lange, todo o efetivo disponível das forças de segurança foi chamado para ir ao local das explosões e ao estádio, onde grande parte do público da partida tinha chegado.

Um drone foi utilizado para inspecionar estas áreas e verificar se havia outros artefatos explosivos, e um objeto suspeito foi encontrado nestas inspeções e está sendo analisado.

A partida foi adiada para amanhã, no mesmo estádio.

“Faremos todo o humanamente possível para que o jogo aconteça amanhã com segurança”, declarou Lange.