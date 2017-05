Carro-bomba causa pelo menos 5 mortes na capital da Somália

Mogadíscio – Pelo menos cinco pessoas morreram quando um carro carregado de explosivos invadiu uma cafeteria no centro de Mogadíscio nesta segunda-feira e explodiu, disseram autoridades e testemunhas.

Sons de disparos se seguiram ao ataque, que teve como alvo a cafeteria Italian Coffee, localizada próxima do escritório de passaportes do governo. Um fotógrafo da Reuters viu cinco corpos mortos estendidos no chão no local da explosão.

Não houve uma reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque. O grupo militante islâmico Al Shabaab realiza ataques frequentes na capital.

“Um carro-bomba foi dirigido para dentro da cafeteria antes de explodir. Não sabemos sobre vítimas ainda”, disse à Reuters o major Aden Ibrahim, da polícia.

Mais cedo na segunda-feira, três soldados somalis foram mortos durante uma missão depois que uma bomba deixada em uma estrada explodiu, a 90 quilômetros ao norte da capital.