Caminhão é partido ao meio por trem nos EUA

Um vídeo registrado por uma câmera no interior de um carro de polícia flagrou um caminhão sendo destruído por um trem numa passagem de nível em North Salt Lake, nos Estados Unidos. Aparentemente, o acidente ocorreu por conta de uma falha na cancela que bloqueia a via.

Pelas imagens, percebe-se que no momento da travessia do caminhão, as luzes de sinalização nem piscavam e a cancela nem sequer desceu para evitar que os veículos atravessem a linha férrea. O motorista do caminhão então segue adiante e é atingido brutalmente pelo trem na parte da carreta. Segundo o jornal The Salt Lake Tribune, felizmente não houve feridos.

As autoridades de trânsito de Utah investigam as causas do acidente, que pode ter ocorrido por conta de uma falha no sistema de fechamento da via. De acordo com o jornal, quando há falta de energia, as cancelas são programadas para descerem e permanecerem assim até a normalização do sistema.