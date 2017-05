Câmara dos EUA aprova orçamento federal de US$ 1,1 trilhão

Washington – A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei orçamental para o restante do ano fiscal no valor de US$ 1,1 trilhão, que será aprovada pelo Senado já amanhã para evitar o fechamento parcial do governo federal na sexta-feira.

Com 309 votos a favor e 118 contra, a medida também contém US$ 295 milhões para ajudar Porto Rico em seus programas de assistência sanitária e fundos para os subsídios da lei sanitária conhecida como “Obamacare”, algo que os republicanos queriam cortar.

O acordo bipartidário para aprovar o projeto foi fechado depois de semanas de complicadas negociações, já que o presidente Donald Trump tinha insistido em incluir uma verba para começar a construir o muro na fronteira entre EUA e México.

Finalmente, Trump recuou nessas exigências, abrindo assim o caminho para um acordo final.

Os Institutos Nacionais de Saúde terão um aumento orçamental de US$ 2 bilhões, até um total de US$ 34 bilhões, enquanto o acordo também protege 99% do orçamento da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e aumenta o financiamento de energias limpas, apesar das tentativas de Trump de fazer cortes nestas áreas.

Por outra parte, também contempla um fundo de US$ 1 bilhão para as possíveis crises de fome na África ou no Oriente Médio e US$ 600 milhões adicionais para combater a crise de viciados em opiáceos nos EUA.

O texto também não mina as disposições de regulamento sobre Wall Street, amparadas na lei Dodd-Frank – aprovada após a crise de 2008 para controlar mais o setor financeiro -, como pretendiam os conservadores.

A vitória para os republicanos está no fato de que a lei orçamental aumenta em US$ 1,5 bilhão os fundos para a segurança fronteiriça e em US$ 15 bilhões os fundos de Defesa, embora Trump tenha solicitado o dobro.