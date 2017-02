Câmara dos EUA aprova compra de armas sem conferir antecedentes

Washington – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou para derrubar uma lei do governo Obama que ampliava verificações de antecedentes para compras de armas no país. A votação para a revogação do regulamento foi de 235 votos a favor e 180 contra.

O voto é parte de um esforço para revogar diversos regulamentos aprovados durante o governo do ex-presidente Barack Obama, que mostram os primeiros passos para reforçar a posse de armas durante o mandato do atual presidente, Donald Trump. Fonte: Associated Press.