Câmara da Colômbia aprova Lei de Anistia para as Farc

Bogotá – A Câmara dos Representantes da Colômbia aprovou nesta quarta-feira a Lei de Anistia com a qual o governo buscar dar segurança jurídica aos integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que entregarem as armas como parte do acordo de paz.

A Lei de Anistia foi aprovada no plenário da Câmara por 121 votos a favor e nenhum contra e passou a debate e votação no Senado, onde espera-se que também seja aprovada hoje mesmo.

A iniciativa contempla o perdão jurídico para todos os membros das Farc, exceto para os que tenham cometido crimes graves recolhidos no Estatuto de Roma, como os contra a humanidade, abusos sexuais ou recrutamento de menores, entre outros. EFE