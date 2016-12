Caixa-preta do avião russo que caiu no Mar Negro é encontrada

Moscou – As equipes de busca encontraram nesta terça-feira uma das caixas-pretas do Tu-154 que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo quando voava rumo à Síria, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

“Às 5h42 hora de Moscou (0h42 em Brasília), com ajuda de um aparelho teleguiado ‘Falcon’, a 1.600 metros do litoral e a uma profundidade de 17 metros foi achado o registrador principal de parâmetros de voo”, afirmou a Defesa em comunicado.

A caixa-preta será enviada hoje mesmo a Moscou, onde especialistas do Instituto Central de Pesquisas Científicas das Forças Aéreas da Rússia se ocuparão de sua leitura.

“A primeira vista, o registrador está em bom estado”, disse à agência de notícias “Interfax” uma fonte do comando das operações de busca.

Ela acrescentou que a segunda caixa-preta do Tu-154 já foi localizada e se espera que seja erguida à superfície no curso do dia de hoje.

Até esta manhã, segundo a “Interfax”, tinham sido recuperados 13 corpos e cerca de 160 fragmentos de corpos.

A bordo da aeronave, além de seus oito tripulantes, viajavam 64 membros do coro e conjunto de dança Alexandrov do Exército russo, nove jornalistas, oito militares, dois funcionários e a famosa médica Elizaveta Glinka, presidente de uma fundação humanitária.