Caças chineses interceptam avião militar dos EUA

Dois caças chineses interceptaram um avião militar americano sobre o Mar da China Oriental, informou a imprensa dos Estados Unidos.

O canal NBC News informou que o avião, um WC-135 Constant Phoenix de reconhecimento atmosférico, cumpria uma missão de rotina sobre águas internacionais quando foi interceptado por dois caças chineses Sukhoi Su-30.

O avião WC-135, popularmente chamado de “farejador”, foi projetado para buscar sinais de atividade nuclear na atmosfera.

A NBC informou que a tripulação do avião americano descreveu o encontro como “nada profissional”, mas não necessariamente perigoso.

A emissora indicou que as autoridades militares insistiram que o avião americano operava de acordo com as leis internacionais.

Uma fonte explicou ao canal que o incidente seria tratado com Pequim através dos “canais diplomáticos adequados”.

A porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, afirmou em uma entrevista coletiva de rotina que não tinha informações sobre este incidente e o ministério da Defesa chinês não respondeu aos pedidos da AFP para um comentário.