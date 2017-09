Caças americanos sobrevoam península coreana em treino militar

Seis aviões militares dos Estados Unidos sobrevoaram a península coreana nesta segunda-feira (18) em uma demonstração de força, após o último teste nuclear norte-coreano – anunciou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

Quatro aviões “invisíveis” F-35B e dois bombardeiros B-1B sobrevoaram a península para “demonstrar a capacidade de dissuasão da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte”, indicou o Ministério.

As aeronaves americanas evoluíram junto com quatro aparelhos sul-coreanos F-15, como parte da “rotina” de manobras militares conjuntas dos dois países, ainda segundo a pasta.

Esses são os primeiros voos de aparelhos militares desde que Pyongyang fez, em 3 de setembro passado, seu sexto e mais potente teste nuclear e desde o lançamento, na última sexta (15), de um míssil norte-coreano que sobrevoou o Japão, elevando as tensões na região.

O presidente americano, Donald Trump, e seu colega da Coreia do Sul, Moon Jae-In, comprometeram-se a exercer “maior pressão” sobre Pyongyang em recente conversa por telefone.