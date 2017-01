Buscas de destroços do voo MH370 terminarão em duas semanas

As buscas dos destroços do voo MH370 da Malaysia Airlines que desapareceu em 2014, coordenadas pela Austrália no Oceano Índico, terminarão em duas semanas, anunciou nesta sexta-feira o ministro malaio dos Transportes.

“Estamos na etapa final que terminará em duas semanas”, declarou o ministro Liow Tiong à imprensa. “Esperamos encontrar o avião”, acrescentou.

O Boeing 777 desapareceu dos radares no dia 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo pouco depois de ter decolado de Kuala Lumpur rumo a Pequim.

Este desaparecimento é um dos grandes mistérios da história da aviação.

Austrália, Malásia e China, país de onde eram a maioria das vítimas, sempre disseram que as operações de busca terminariam depois do rastreamento de uma zona de 120.000 quilômetros quadrados a oeste da Austrália. O dispositivo continuaria, no entanto, se novas informações confiáveis surgissem.

Sem informar a data, o ministro malaio indicou que será realizada uma reunião entre os três países após a publicação de um relatório final sobre a busca nesta região.

Na quinta-feira, a associação internacional de famílias de vítimas Voice 370 pediu a ampliação do perímetro de rastreamento, uma vez finalizado o dispositivo atual.