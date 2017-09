Brics condenam teste nuclear da Coreia do Norte

Xiamen, China – Países do grupo Brics condenam firmemente o teste nuclear da Coreia do Norte, mas consideram que o problema sobre o programa nuclear norte-coreano deve ser resolvido apenas por meios pacíficos e diálogos, segundo esboço de comunicado de encontro das nações visto pela Reuters nesta segunda-feira.

Em seu sexto e mais poderoso teste nuclear até o momento, realizado no domingo, a Coreia do Norte detonou o que disse ter sido uma bomba de hidrogênio avançada para um míssil de longo alcance, levando os Estados Unidos a prometerem uma resposta militar “maciça” caso seu território ou seus aliados sejam ameaçados.

“Expressamos uma preocupação profunda com a tensão constante e com a questão nuclear prolongada na península coreana”, disse o esboço do comunicado do Brics.

Um comunicado formal, conhecido como “Declaração de Xiamen”, deve ser emitido em uma reunião dos chefes de Estado das cinco grandes economias emergentes do grupo –Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul– reunidos na cidade litorânea chinesa de Xiamen.

Os Brics continuarão a se opor com firmeza ao protecionismo, já que estão comprometidos com um sistema comercial multilateral “aberto e inclusivo”, acrescentou o esboço do comunicado.

O texto enfatizou a necessidade de se manter a vigilância contra “políticas introspectivas” que poderiam prejudicar a confiança dos mercados globais, pedindo que os países dos Brics fortaleçam a coordenação de políticas macroeconômicas e estruturais.

O esboço também pediu que todos os países implantem totalmente o acordo climático de Paris, ao mesmo tempo prometendo intensificar a cooperação dos Brics nas áreas de combate à mudança climática e energia e expandir o financiamento verde.

As cinco economias emergentes concordaram em estabelecer um fundo de emissão de títulos em moedas locais, acrescentou o esboço do comunicado.