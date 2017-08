Brasil e Paraguai não reconhecem Constituinte da Venezuela

Brasília – Em declaração conjunta, os presidente do Brasil, Michel Temer, e do Paraguai, Horário Cartes, reafirmaram a decisão de não reconhecer a Assembleia Constituinte na Venezuela e deram apoio à decisão do Mercosul de suspender o país pela cláusula democrática do Bloco.

“Os Presidentes reafirmaram, igualmente, seu compromisso com o acordado pelos Ministros de Relações Exteriores na Declaração de Lima de 8 de agosto de 2017, por meio da qual se reiterou, entre outros aspectos, a condenação por doze países da região à ruptura da ordem democrática na Venezuela; a decisão de não reconhecer a Assembleia Nacional Constituinte, nem os atos que dela emanam por seu caráter ilegítimo”, diz o texto.

De acordo com uma fonte palaciana, os dois presidentes discutiram a situação Venezuelana durante o encontro privado. Cartes comentou que “é difícil ajudar quem não quer ser ajudado” e discutiram a possibilidade de uma ação mais contundente da Organização dos Estados Americanos (OEA).