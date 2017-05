Boston Globe envia pizzas para colegas de jornal de Manchester

Pizzas para os colegas jornalistas de Manchester: esse foi o gesto que o principal jornal de Boston realizou depois do atentado na cidade inglesa, recordando que eles receberam um presente semelhante após o ataque durante a maratona em sua cidade em 2013.

A ideia foi da equipe editorial, um dia depois do atentado que provocou a morte de 22 pessoas na Arena Manchester, onde ocorria o show da cantora pop americana Ariana Grande, explicou Emily Procknal, responsável pela relação do periódico com seus leitores.

“Pensamos que seria uma boa ideia ter algum gesto com as pessoas que trabalham no Manchester Evening News”, contou.

Os próprios jornalistas do Globo receberam pizzas de seus colegas do Chicago Tribune em abril de 2013, depois dos atentados que atingiram a sua cidade.

Assim, a ideia de enviar 10 pizzas e lanchinhos foi colocada em prática sem problemas, explicou Procknal.

Recordou também que, desde aquele ano, o Boston Globe repete este gesto com outros jornais em cidades vítimas de ataques terroristas.