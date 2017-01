Boris Johnson se reúne com equipe de Trump nos EUA

Londres – O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, se reúne nesta segunda-feira com integrantes da equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para preparar a futura visita da primeira-ministra, Theresa May, confirmou um porta-voz do Ministério britânico.

Johnson, que assumiu o cargo em julho, após o referendo do “Brexit” (saída do Reino Unido da União Europeia), voou ontem à noite para Nova York, onde se encontrou com o genro do magnata, Jared Kushner, e com o chefe de estratégia de sua equipe de transição, Steve Bannon, de acordo com a fonte britânica.

Espera-se que o titular do Foreign Office também se encontre com vários congressistas republicanos em Washington, entre eles o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e os senadores Bob Corker e Mitch McConnell.

A visita de Johnson sucede outra realizada em dezembro por representantes de May, que também tinha como objetivo preparar a viagem que a chefe de governo britânica planeja fazer aos Estados Unidos no segundo trimestre deste ano para se reunir com o futuro presidente.

Trump afirmou ontem no Twitter que tem “muita vontade” de receber a líder conservadora em seu país, em uma data que ainda não foi especificada.

“Tenho muita vontade de me encontrar com a primeira-ministra Theresa May em Washington nesta primavera. O Reino Unido é um aliado dos Estados Unidos há muito tempo e é muito especial!”, tuitou o presidente eleito.

May declarou no domingo que deseja “aprofundar” a relação bilateral “para benefício tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos”.