Bombeiros acham 8 sobreviventes em hotel atingido por avalanche

Roma – O Corpo de Bombeiros da Itália localizou oito pessoas vivas presas entre os escombros do hotel atingido há dois dias por uma avalanche no centro do país, número que se soma às duas pessoas, mãe e filho, resgatadas na manhã desta sexta-feira.

Em mensagem publicada pelo Twitter, os bombeiros informaram que localizaram uma mulher e duas crianças e calcularam em oito pessoas o número de sobreviventes “ainda a serem resgatados” entre os escombros do Hotel Rigopiano, na cidade de Farindola.

Horas antes, as equipes de resgate conseguiram tirar com vida dos escombros a esposa e o filho de sete anos de um hóspede, Giampiero Parete, que junto a um funcionário do hotel, Fabio Salzetta, saiu ileso da avalanche e acionou o alarme após se abrigar em um carro.

Os trabalhos de resgate destas pessoas e a busca pelas 20 que continuam desaparecidas prosseguem sem descanso, apesar do frio e das difíceis condições nas quais trabalham as equipes de resgate.

Os trabalhos são realizados com extrema cautela, uma vez que os serviços de socorro temem que a estrutura do hotel possa afundar com o peso da neve ou que a atividade na área possa provocar uma nova avalanche.

A tragédia aconteceu na quarta-feira quando o hotel foi sepultado por um desmoronamento de neve, provavelmente ocasionado pelos quatro terremotos de magnitude superior a 5 graus registrados esta semana no centro da Itália.

Do interior da estrutura foram recuperados dois corpos, segundo dados da Defesa Civil.

A estimativa é que, no momento do desmoronamento, 30 pessoas se encontravam dentro do estabelecimento, das quais 20 ainda estão desaparecidas e não se tem notícias delas.