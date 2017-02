Bombardeio atinge sede do Crescente Vermelho na Síria

Cairo – Um bombardeio feito por aviões não identificados atingiu nesta quarta-feira a sede do Crescente Vermelho na cidade de Idlib, no noroeste da Síria, controlada pelos rebeldes, deixando pelo menos quatro pessoas feridas, informou à Agência Efe o porta-voz dos “Capacetes brancos”, Majd Khalaf, como são conhecidos os membros da Defesa Civil do país.

Conforme as primeiras informações, a ação feriu o diretor da organização em Idlib e três voluntários. Imagens divulgadas na internet mostram que o prédio usado pelo organismo, e onde funcionava Hotel Carlton, ficou muito danificado.

O movimento internacional informou no Facebook que o ataque aconteceu de madrugada e provocou um incêndio nas salas da administração.

A província de Idlib está quase totalmente controlada por grupos rebeldes islamitas, entre eles Frente da Conquista do Levante, ex-filial da Al Qaeda na Síria.

Atualmente, está em vigor uma trégua em toda Síria em virtude de um acordo negociado entre Rússia, apoiadora do presidente Bashar al Assad, e Turquia, aliada da oposição, mas grupos terroristas estão excluídos do cessar-fogo.