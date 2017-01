Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada em Londres

Londres – Especialistas da Royal Navy (Marinha do Reino Unido) retiraram nesta sexta-feira do rio Tâmisa, em Londres, uma bomba da Segunda Guerra Mundial, o que obrigou o fechamento de ruas próximas e uma estação do metrô, informaram as forças da ordem.

O artefato, que mede 60 por 30 centímetros, foi rebocado para ser “eliminado de maneira segura”, segundo a Polícia do bairro de Westminster, onde fica o Parlamento.

Como medida de segurança, as forças da ordem fecharam a estação do metrô de Embankment, além das pontes de Westminster e Waterloo, assim como as ruas do local, acrescentou a fonte.

Após retirar a bomba, encontrada ontem à tarde, as forças da ordem reabriram a estação e as pontes.