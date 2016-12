Boko Haram continua na Nigéria, garante líder do grupo

O líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, divulgou nesta quinta-feira (29) um novo vídeo, no qual questiona as afirmações do governo nigeriano de que o grupo extremista foi retirado da Floresta de Sambisa, um de seus últimos redutos no nordeste do país.

“Estamos em segurança. Não nos tiraram de lado algum. E as táticas e estratégias não podem revelar nossa posição, excetuando-se se Alá quiser”, disse Shekau, rodeado de combatentes armados e mascarados, em um vídeo de 25 minutos.

No sábado (24), o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, declarou que o Exército havia “esmagado” o Boko Haram na Floresta de Sambisa, onde o Exército realiza operações há alguns meses.

Várias vezes dado como morto pelas autoridades nigerianas, Shekau aparece em bom estado de saúde neste novo vídeo.

“Não devem mentir para as pessoas. Se vocês tivessem nos esmagado, como poderiam me ver assim? Quantas vezes nos mataram?”, questionou o líder rebelde.

Segundo Shekau, o vídeo foi filmado em 25 de dezembro, dia de Natal.

“A guerra não terminou”, clamou, dirigindo-se ao povo da Nigéria.