Boca de urna indica catástrofe, diz ex-ministro britânico

Londres – O ex-ministro do Reino Unido George Osborne disse que as previsões de pesquisas boca de urna, que indicaram que a primeira-ministra Theresa May perderá maioria no Parlamento, seriam “completamente catastróficas” para ela e seu Partido Conservador.

“É cedo ainda. É uma pesquisa. Se a pesquisa for remotamente precisa, isso é completamente catastrófico para os conservadores e para Theresa May”, disse Osborne à rede ITV News.

“É difícil ver agora, caso estes números estejam certos, como eles montariam a coalizão para (May) permanecer no cargo? Mas, igualmente, é bem difícil olhar para esses números para ver como os trabalhistas pode montar uma coalizão.”

Pesquisas boca de urna previram que o partido de May vencerá 314 assentos, abaixo dos 326 necessários para garantir a maioria.