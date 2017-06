Bloomberg doará US$ 15 milhões para luta contra mudança climática

O bilionário americano Michael Bloomberg prometeu doar 15 milhões de dólares para apoiar os esforços das Nações Unidas em sua luta contra as mudanças climáticas, após o anúncio de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima.

O objetivo é apoiar as operações do secretário da Convenção do Clima da ONU, “incluindo aquelas para ajudar os países a alcançar os seus compromissos em virtude do Acordo sobre o clima de Paris de 2015”, comunicou a fundação do ex-prefeito de Nova York, Bloomberg Philantropies, na quinta-feira à noite.

“Os americanos não se retiram do Acordo do clima de Paris”, disse Bloomberg, “ao contrário, estamos indo em frente”.

A Bloomberg Philantropies se unirá a outros sócios e “arrecadará mais de 15 milhões em fundos que a Secretaria de Mudança Climática está perdendo de Washington”.

O bilionário de 75 anos é considerado pela revista Forbes a oitava pessoa mais rica do mundo.