Berlim reforça medidas de segurança para festa de Ano Novo

Berlim – Começaram nesta segunda-feira os preparativos para o grande festa de Ano Novo no Portão de Brandemburgo, em Berlim, desta vez com rigorosas medidas de segurança após o atentado da semana passada contra a feira natalina.

A cerca em volta do lugar onde acontecerá a festa, com o emblemático monumento no centro, será reforçada, assim como a segurança feita através de câmeras e a presença de policiais, de acordo com as novas orientações do titular do Interior da cidade-estado, Andreas Geisel.

O trânsito já está bloqueado desde a sexta-feira perto do traçado previsto para a festa, de dois quilômetros de comprimento, ao longo da Avenida 17.

Juni, uma das principais do centro, até a praça ao lado do Portão de Brandemburgo, onde será instalado o palco principal.

Anualmente, milhares de pessoas participam da festa, apesar de nas últimas edições a presença do público ter diminuído. Mesmo assim a segurança será maior por conta do alerta antiterrorista que está vigente na Alemanha e em outros países europeus.

Hoje completa uma semana do atentado cometido pelo tunisiano Anis Amri, de 25 anos, na feira de Natal da capital alemã, com um saldo de 12 mortos e 50 feridos.

O ataque aconteceu com um caminhão de grande porte, que invadiu a feira e derrubou tudo o que viu pela frente.

Amri foi abatido pela Polícia da Itália na sexta-feira, em uma estação de metrô de Milão, depois que abriu fogo contra os agentes após ser parado em um controle de rotina. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).