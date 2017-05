Berlim adota fortes medidas de segurança para receber Obama

Berlim – O multitudinário Congresso da Igreja Evangélica celebra, nesta quinta-feira, em Berlim (Alemanha), o seu dia grande com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como estrela convidada ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, entre fortes medidas de segurança, por conta o atentado na cidade de Manchester, na Inglaterra.

O congresso, em versão ampliada de cinco dias devidos à comemoração do 500º centenário da Reforma Luterana, terá hoje um debate em frente ao emblemático Portão de Brandemburgo, com Obama e Angela Merkel, onde são esperados cerca de 80 mil pessoas, em um dia festivo na Alemanha.

O responsável do Interior do estado federado de Berlim, Andreas Geisel, afirmou que à rádio pública regional “RBB” que o nível de alerta na capital é, como acontece há anos, é de um “alto perigo abstrato”.

As forças de segurança foram mobilizadas para a capital por mais de 2 mil agentes, colocaram barreiras de concreto em torno das áreas onde vão se concentrar mais pessoas e instalaram postos de controles em diversos acessos.

O objetivo é evitar que, como sucedeu em dezembro do ano passado em Berlim, quando um terrorista jogou um caminhão contra a multidão, ou tente entrar em algum dos eventos do congresso com uma mochila com explosivos.

A intervenção de Angela Merkel e Barack Obama, o primeiro grande evento na Europa do ex-presidente desde que deixou a Casa Branca, se centrará na necessidade de assumir responsabilidades em uma “democracia comprometida”.