Base aérea é fechada na Califórnia por incidente de segurança

Autoridades na base aérea de Travis, na Califórnia, alertaram as pessoas a se “abrigarem no local” durante um “incidente de segurança do mundo real”, de acordo com publicações oficiais em um mídia social nesta quarta-feira.

“A base da Força Aérea de Travis está no momento respondendo a um incidente de segurança do mundo real. Mais detalhes serão divulgados quando ficarem disponíveis. Estamos pedindo ao público que fique longe da base para garantir que as equipes de emergência possam responder apropriadamente”, afirmou a base em uma publicação no Facebook.

A conta oficial da base no Twitter pediu às pessoas que tranquem suas portas e janelas e aguardem por mais informações.