Barco com 70 refugiados é interceptado no Mar Negro na Romênia

Bucareste – Um barco de pesca com 70 refugiados foi interceptado no litoral romeno do Mar Negro, informou nesta segunda-feira a polícia de fronteiras do país balcânico em comunicado.

“Trata-se de um pesqueiro com 70 pessoas, sendo 23 crianças, 12 mulheres e 35 homens que tentavam chegar de forma ilegal” à Romênia, diz a nota.

A embarcação foi interceptada na noite do domingo e os imigrantes, provenientes da Síria e do Iraque e acompanhados por dois cidadãos turcos, foram levados ao porto da cidade de Mangalia, onde receberam cuidados médicos, acrescenta.

Em 13 de agosto, uma embarcação com 69 imigrantes iraquianos a bordo foi detectada em águas territoriais romenas.

Ainda que menos frequentada que a rota dos Balcãs ou a do Mediterrâneo, os refugiados que fogem dos conflitos bélicos na Síria e no Iraque utilizam cada vez mais a via do Mar Negro para entrar na Europa, com prévia passagem pela Turquia.