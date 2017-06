Banksy desiste de oferecer obras por votos anti-May após alerta

Londres – O grafiteiro britânico que usa o pseudônimo de Banksy desistiu de oferecer obras de arte gratuitas em troca de votos táticos na eleição geral de quinta-feira do Reino Unido depois que a polícia alertou que o gesto iria invalidar o resultado.

O artista, que conquistou fama global com suas obras de arte de rua inesperadas, ofereceu reproduções de sua famosa “Garota com balão” a quem votasse contra o Partido Conservador da primeira-ministra britânica, Theresa May, em seis distritos eleitorais próximos de sua casa em Bristol.

Os eleitores teriam que oferecer provas fotográficas de sua votação para ganhar a reprodução, mas o reservado Banksy voltou atrás nesta terça-feira ao ser alertado pela polícia que aceitar presentes em troca de votos é um delito.

“Lamento anunciar que esta promoção mal concebida e dúbia agora está cancelada”, disse em comunicado o artista, cujo trabalho muitas vezes tem cunho político.

Cinco dos seis distritos eleitorais contemplados pela oferta de Banksy são redutos dos conservadores, que têm uma pequena vantagem sobre o Partido Trabalhista nas pesquisas.