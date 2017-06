Balanço de incêndio em Londres aumenta para 79 mortos

O incêndio em um prédio de apartamentos em Londres na semana passada deixou 79 mortos ou desaparecidos considerados mortos, anunciou a polícia nesta segunda-feira, ao elevar o balanço anterior, de 58 vítimas fatais.

“Nesta manhã, temo dizer que agora há 79 pessoas que acreditamos que estão mortas ou desaparecidas e, infelizmente, tenho presumir que estão mortas”, afirmou o comandante de polícia Stuart Cundy.

Cundy disse ter a esperança de que algumas vítimas estejam vivas, ao citar alguns casos de pessoas consideradas desaparecidas que estavam bem.

O incêndio na madrugada de quarta-feira se alastrou rapidamente na Torre Grenfel, um edifício de 24 andares no bairro londrino de Kensington.

Quase 600 pessoas moravam no imóvel de 120 apartamentos.

“O número de 79 pode mudar”, disse Cundy, que prevê novas alterações no balanço e recordou as dificuldades para identificar os corpos “pela intensidade do fogo e a devastação”.

Até o momento apenas cinco cadáveres foram formalmente identificados.

“É realmente difícil descrever a devastação provocada pelo fogo”, completou.