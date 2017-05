Bachelet diz que seu governo dignificou trabalho de assalariados

Santiago do Chile – A presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse nesta segunda-feira, por conta do Dia Internacional dos Trabalhadores, que embora ainda haja reivindicações para cumprir, seu governo dignificou o trabalho dos assalariados.

“Digo que sei que há reivindicações para cumprir, mas durante este governo tivemos avanços muito importantes que permitiram dignificar seu trabalho”, disse a governante socialista em um vídeo divulgado na conta do Twitter da Presidência.

“Envio um afetuoso e carinhoso cumprimento aos trabalhadores e trabalhadoras de nossa pátria hoje, dia primeiro de maio, e os agradeço por fazer do Chile um país maior”, enfatizou.

O movimento sindical chileno celebrará hoje o Dia Internacional dos Trabalhadores com duas mobilizações na capital chilena.