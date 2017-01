Aviso de tsunami é retirado após tremor de 6,9 graus em Fiji

Washington – Um terremoto de 6,9 graus na escala Richter atingiu nesta terça-feira uma região marinha ao sul das ilhas Fiji, no Pacífico Sul, informou o Centro Geológico dos EUA (USGS), que antes tinha atribuído 7,2 graus ao sismo.

Passada uma hora do fenômeno, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC) também retirou o aviso emitido previamente sobre a possibilidade de “perigosas ondas de tsunami” para zonas litorâneas localizadas a 300 quilômetros do epicentro.

O tremor teve hipocentro a 17,1 quilômetros de profundidade e epicentro 221 quilômetros ao sudoeste da cidade de Nadi, acrescentou o USGS, que mede os terremotos em nível mundial.

Ainda não se sabe se o tremor causou vítimas ou danos importantes.

Na segunda-feira ocorreu outro terremoto, de magnitude 6,3, no mar ao sudeste de Fiji. Esta região do Pacífico sofre habitualmente terremotos com medições superiores aos cinco graus.