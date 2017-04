Aviões decolam de base atingida pelos EUA e realizam ataques

Beirute – Aviões de guerra sírios partiram de uma base aérea atingida por mísseis dos Estados Unidos na sexta-feira e realizaram ataques aéreos em áreas mantidas pelos rebeldes em Homs, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

A Marinha dos EUA disparou dezenas de mísseis na base aérea perto da cidade de Homs em resposta a um ataque químico nesta semana, que Washington e seus aliados culparam o governo de Damasco.

O Observatório, um grupo com sede no Reino Unido que monitora a guerra da Síria usando fontes no terreno, disse que oito pessoas foram mortas no ataque dos EUA.

A extensão do dano à base aérea de Shayrat não estava inteiramente clara, mas os aviões de guerra sírios “fizeram o impossível” para continuar a usá-la para as missões, disse o Observatório à Reuters.