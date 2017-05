Avião retorna ao aeroporto de Miami após ser atingido por raio

Miami – Um avião da companhia aérea Air Europa que havia decolado na quarta-feira do aeroporto de Miami, com destino a Madri, teve que retornar à cidade de origem depois de ser atingido por um raio no para-brisas da cabine de comando em meio a uma forte tempestade, informaram nesta quinta-feira os meios locais do sul da Flórida.

Consultado pela Agência Efe, Jorge Fuentes, vice-presidente de vendas e marketing da Air Europa para o sul dos EUA e Porto Rico, não quis comentar o ocorrido e enviou um comunicado que será divulgado desde a sede da companhia em Palma de Mallorca (Espanha).

O porta-voz do aeroporto de Miami, Greg Chin, confirmou à Efe que o avião da Air Europa retornou para Miami com 178 passageiros a bordo “aparentemente devido a uma tempestade”.

FAA: @AirEuropa flight landed safely in Miami last night after crew declared emergency due to lightning strike shattering cockpit window. pic.twitter.com/yT2LJ21eLq — Dan Linden (@DanLinden) May 25, 2017

O canal de televisão “Local 10” de Miami falou com passageiros do voo 98 da Air Europa, que decolou de Miami às 21h30 local em meio a uma tempestade de chuva e vento.

“Nunca vivi uma turbulência como essa em toda a minha vida” disse Adam Wright, passageiro do voo, a esse canal.

Quando voava há aproximadamente uma hora, o capitão anunciou que o avião retornava a Miami e explicou que um raio tinha atingido o para-brisas, acrescentou o passageiro.

Após aterrissar sem problemas em Miami por volta das 23h30 local, alguns passageiros que saíram do avião tiraram fotos dos danos que o raio causou no vidro de para-brisas, imagem que foi divulgada por alguns meios.

Nas imagens é possível comprovar que o para-brisas da cabine de comando ficou todo rachado como consequência do impacto do raio.