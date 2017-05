Avião cai em zona industrial nos EUA e deixa 2 mortos

Nova York – Duas pessoas morreram nesta segunda-feira na queda de um avião executivo em uma zona industrial do condado de Carlstadt, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o que provocou incêndios em vários imóveis próximos.

A aeronave, modelo Learjet, caiu pouco antes de chegar ao aeroporto de Teterboro, onde deveria pousar, de acordo com uma afiliada local da emissora “NBC”.

O aeroporto, utilizado para voos executivos e que atende Nova York e seus arredores, foi fechado após o acidente, que ocorreu por volta das 15h30 locais (16h30 em Brasília).

O avião, que pode transportar até oito pessoas, tinha saído do aeroporto internacional da Pensilvânia. Segundo as emissoras locais, as duas únicas vítimas foram os tripulantes.

Agentes da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) estão no local para investigar as causas do acidente.