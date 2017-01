Avalanche na Itália deixa 30 desaparecidos e ao menos 1 morto

Roma – As equipes de resgate recuperaram um primeiro corpo do interior do Hotel Rigopiano, na cidade de Farindola, na região de Abruzos, que foi soterrado por uma avalanche que pode ter acontecido após os terremotos de ontem e onde se teme que haja muitos mortos.

A imprensa italiana, que cita fontes dos socorristas, explicou que a primeira vítima é um homem e que se continua escavando buscando os desaparecidos, em condições “dificílimas”.

A Proteção civil informou que há cerca de 30 pessoas desaparecidas, entre os 22 hóspedes registrados no hotel, que fica no maciço do Gran Sasso (a cerca de 1.300 metros de altitude), na cordilheira dos Apeninos, e o pessoal que trabalha lá.

“Às 4h30, as equipes de resgate formadas por homens de grande coragem chegaram ao hotel em uma situação realmente de limite”, explicou o chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio.

Nas imagens proporcionadas pelas equipes de resgate se vê como os socorristas escavam entre montanhas de neve para poder ter acesso a alguma janela deste hotel de quatro estrelas, que no fim de semana passado hospedava cerca de 200 pessoas.

Curcio ressaltou a dificuldade que está tendo as demais equipes de resgate, formadas por ambulâncias e máquinas para remover a neve, para chegar à região.

Segundo os primeiros testemunhos das equipes de resgate, o hotel está parcialmente derrubado e completamente soterrado sob a neve, e se veem algumas luzes, mas não chegam vozes de seu interior.