Autoridades venezuelanas encerram atividade de emissora de rádio

Caracas – Autoridades venezuelanas ordenaram o fim das transmissões de uma rádio do oeste do país, em uma decisão anunciada nesta terça-feira e menos de duas semanas depois do encerramento das atividades de outras duas emissoras.

A estatal Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) ordenou o fechamento da emissora Fé e Alegria 88.1 da cidade de Maracaibo, no Estado de Zulia, por não ter concessão, de acordo com a rádio, em sua conta no Twitter.

A Fé e Alegria 88.1, que operava há 11 anos, fazia parte de uma rede nacional de emissoras de um movimento católico de educação popular. As autoridades não fizeram comentários sobre a medida.

Em 25 de agosto, a Conatel pediu o encerramento das transmissões das emissoras 82.9 FM e Mágica 99.1 FM, que mantinham alguns espaços críticos ao governo de Nicolás Maduro, o fator chave para a não renovação das concessões.

A medida contra as duas emissoras foi tomada pouco depois que a Conatel ordenou a empresas de televisão que retirassem o sinal dos canais colombianos Caracol e RCN.

Opositores e alianças do setor rechaçaram as medidas e acusaram o governo Maduro de violar a liberdade de expressão.

Fonte: Associated Press.