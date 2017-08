Autoridades confirmam uma morte por tempestade tropical Harvey

São Paulo – Autoridades em Rockport confirmaram neste sábado que uma pessoa morreu e cerca de 14 estão feridas em decorrência da tempestade tropical Harvey, antes categorizada como furacão.

Harvey chegou à costa do Texas perto das 22h (hora local) na sexta-feira, como uma tempestade de categoria 4 – uma das mais fortes a atingir os Estados Unidos em décadas. Segundo autoridades, o furacão perdeu força e já está categorizado como tempestade tropical.

As autoridades na região também confirmaram prejuízos materiais e em propriedades que chegam a uma “devastação total”, segundo a imprensa americana.

O Centro Nacional de Furacões ainda estimou inundações “catrastróficas” em decorrência da tempestade. Mais de 300 mil pessoas estão sem energia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma reunião via teleconferência com seu gabinete para discutir a resposta do governo aos estragos.