Londres – Os agressores que realizaram ataques em Teerã, matando 12 pessoas nesta quarta-feira, eram do Irã, disse o vice-chefe do Conselho de Segurança Nacional do país em entrevista à televisão estatal.

“Sobre a identidade dos agressores, devo dizer que eles eram de partes do Irã, e se juntaram ao Daesh (Estado Islâmico)”, disse Reza Seifollhai.