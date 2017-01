Autor de massacre em boate de Istambul é identificado

As autoridades identificaram o autor do massacre na boate Reina de Istambul no dia 1º de janeiro, que deixou 39 mortos, declarou nesta quarta-feira o ministro turco das Relações Exteriores.

“A pessoa que cometeu o atentado terrorista de Istambul foi identificada”, declarou Mevlüt Cavusoglu à agência de notícias pró-governamental Anadolu em uma entrevista televisionada, sem informar, no entanto, a identidade do atirador.

O autor do massacre reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) segue foragido.

As autoridades divulgaram na terça-feira várias imagens do suspeito de ter matado 39 pessoas, em sua maioria estrangeiras, que celebravam o Ano Novo na exclusiva boate Reina da metrópole turca.

Segundo meios de comunicação locais, o atirador seria um homem procedente de um país da Ásia Central.

O governo turco, que admitiu que a investigação está sendo difícil, já havia informado na quinta-feira que foram recolhidos “dados relacionados às impressões digitais e ao aspecto” do assassino.

No total, 16 pessoas foram detidas no âmbito da investigação, entre elas a esposa do suposto autor e dois estrangeiros presos no aeroporto internacional Ataturk de Istambul, informou a agência turca Dogan.