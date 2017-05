Autor de ataque em Manchester teria agido por desejo de vingança

O autor do atentado de Manchester teria sido motivado por um “desejo de vingança”, depois que um amigo de origem líbia como ele foi morto em maio de 2016, declarou à AFP um amigo da família.

De acordo coma fonte, que falou sob condição de anonimato, um amigo de Salman Abedi morreu depois de ser esfaqueado por jovens britânicos em Manchester.

“Este incidente provocou um sentimento de raiva entre os jovens líbios de Manchester e, especialmente, em Salman, que deixou claro seu desejo de vingança”.

“Conseguimos acalmar os jovens do bairro que se sentiram atingidos pelo ataque na condição de muçulmanos, mas parece que Salman não esqueceu o incidente”, acrescentou a fonte.

“Eu pessoalmente conversei com ele e tentei convencê-lo de que se tratava apenas um ato criminoso”.

Segundo a imprensa britânica, o suposto amigo de Salman Abedi, Abdul Wahab Hafidah, foi perseguido e morto por um grupo de jovens, cujo julgamento ainda está em curso.

Salman Abedi é o autor do ataque que matou 22 pessoas e feriu dezenas na segunda-feira à noite após um show da cantora pop americana Ariana Grande em Manchester, no noroeste da Inglaterra. Ele morreu no ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).