Autor de ataque em Londres é de origem paquistanesa, diz agente

Londres – Ao menos um dos três autores de ataques que ocorreram em Londres na noite deste sábado é nascido no Paquistão, segundo afirmou um oficial de segurança neste domingo.

Não há informações ainda sobre quando o homem chegou ao Reino Unido ou se ele tinha nacionalidade britânica. As nacionalidades dos outros dois autores de ataques não são conhecidas.

Outros dois ataques terroristas recentes no País – um envolvendo bombardeio suicida em uma arena lotada em Manchester e outro iniciado com um veículo na Ponte de Westminster e concluído à faca – foram ambos cometidos por homens nascidos no Reino Unido. Salman Abedi, o homem-bomba de Manchester, nasceu na cidade e é filho de país líbios. Khalid Masood, autor do ataque na Ponte de Westminster, nasceu na Inglaterra e se converteu ao islamismo.

Segundo fontes de inteligência que falaram à agência Dow Jones Newswires sob condição de anonimato, os ataques de sábado têm conexões internacionais.

Doze pessoas foram presas neste domingo em Barking em conexão com os ataques. Batidas policiais tem ocorrido na região. A polícia não deu detalhes, mas vizinhos afirmam que um prédio de apartamentos em Barking foi invadido. Um homem afirma ter visto uma van saindo do local por volta das 9h da noite no horário local no sábado.

A polícia de Londres afirmou mais cedo que o público deve esperar aumento das medidas de segurança no momento em que autoridades investigam o ataque. Segundo Mark Rowley, comissário-assistente da polícia, as forças de segurança precisam ainda determinar se outros estavam envolvidos no planejamento dos ataques deste sábado à Ponte de Londres e a restaurantes próximos.

Rowley afirmou que a polícia está confiante de que os três homens mortos a tiros por policiais minutos depois do atentado eram os únicos autores dos ataques, mas ele considerou que “há, claramente, mais a ser feito” na investigação. De acordo com ele, a van usada para atropelar pedestres na Ponte de Londres foi alugada por um dos três homens.

