Australiano de 12 anos percorre 1300 km ao volante de um carro

Um adolescente de 12 anos foi detido na Austrália depois de percorrer 1.300 km ao volante de um carro, a terceira parte de um trajeto pelo país, que ele pretendia atravessar de leste a oeste, anunciaram as autoridades neste domingo.

A aventura do jovem motorista acabou na cidade de Broken Hill. O adolescente foi traído por um para-choque, que arrastava pelo chão, de acordo com a polícia do estado de Nova Gales do Sul.

“As verificações permitiram revelar que o motorista era um garoto de 12 anos, que desejava ir de Kendall a Perth”, informou a polícia.

No total, 4.000 quilômetros separam o ponto de partida, a cidade de Kendall no leste da Austrália, de Perth, seu destino final, completamente ao oeste.

De automóvel, a difícil viagem pode durar 40 horas. A pessoa atravessa os desertos mais duros do mundo, como a grande região de Nullabor Plain, onde em meio ao intenso calor sobrevivem apenas pequenos animais e escassa vegetação.

A agência de turismo australiana aconselha os motoristas a prever seis horas de viagem apenas para atravessar Nullabor, com o transporte de “reservas adicionais de combustível, assim como muita água e alimentos”.