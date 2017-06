Austrália suspende ataques aéreos na Síria por ameaça russa

Sydney – A Austrália informou nesta terça-feira que suspendeu os ataques aéreos na Síria depois de os Estados Unidos derrubarem um caça militar sírio e da ameaça subsequente da Rússia contra aeronaves da coalizão liderada por Washington.

A Rússia disse na segunda-feira que irá tratar aeronaves da coalizão voando a oeste do rio Eufrates, na Síria, como alvos em potencial e rastreá-las com sistemas de mísseis e aeronaves militares, mas não chegou a dizer que irá abatê-las.

“Como medida de precaução, as operações de ataque da Força de Defesa da Austrália (ADF) na Síria foram interrompidas temporariamente”, disse o Departamento de Defesa australiano em um comunicado.

A Rússia deixou claro que está mudando sua postura militar em reação à derrubada do caça militar sírio no domingo, algo que Damasco disse ter sido o primeiro incidente do tipo desde o início do conflito no país, em 2011.

“O pessoal da ADF está monitorando atentamente a situação aérea na Síria, e uma decisão sobre a retomada das operações aéreas da ADF na Síria será tomada no devido momento”, disse o Departamento de Defesa, acrescentando que suas operações no Iraque como parte da coalizão irão continuar.

“A proteção da Força de Defesa da Austrália é revisada regularmente em resposta a uma série de ameaças em potencial”, disse.