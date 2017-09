Austrália condena último teste de míssil da Coreia do Norte

Seul – O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, condenou duramente o mais recente lançamento de míssil realizado pela Coreia do Norte, afirmando que o movimento foi “imprudente e perigoso”.

Ele ainda pediu por ainda mais sanções contra Pyongyang.

“Este é outro exemplo do motivo pelo qual é de vital importância continuar a apertar as penalidades econômicas contra a Coreia do Norte”, disse Turnbull.

A jornalistas, o premiê australiano comentou que o lançamento nesta sexta-feira, juntamente com “explosões violentas de propaganda ameaçando o Japão e os Estados Unidos”, eram sinais de que as sanções não estão funcionando.

No início desta semana, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou por unanimidade novas sanções contra Pyongyang depois que o regime norte-coreano realizou seu sexto e mais forte teste nuclear, em 3 de novembro.

A possibilidade do líder norte-coreano, Kim Jong-un, iniciar uma guerra seria uma “catástrofe”, disse Turbull.

“Ele estaria assinando uma nota de suicídio. Esse seria o fim de seu governo e milhares de pessoas morreriam.”

Fonte: Associated Press.