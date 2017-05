Londres – O número de mortos no atentado de ontem à noite perto da Manchester Arena, no norte da Inglaterra, aumentou para 22 e o feridos 59, informou nesta terça-feira a Polícia dessa cidade.

Além disso, o autor do ataque morreu no local ao detonar um artefato de fabricação caseira, segundo as forças da ordem de Manchester.

O chefe de Polícia dessa cidade, Ian Hopkins, disse em coletiva de imprensa que vários jovens estão entre os 22 mortos no atentado.