Atropelamentos em Marselha deixam um morto e um ferido

Paris – Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um dois atropelamentos em diferentes pontos de ônibus de Marselha (sul da França) perpetrados por um homem que conduzia um furgão e que foi detido, informou à Agência Efe uma porta-voz da delegacia de polícia.

A porta-voz não quis comentar os motivos do autor do atropelamento, alegando que corresponde à justiça determiná-los.

O primeiro atropelamento aconteceu por volta das 8h30 local (3h30, em Brasília) junto a um ponto de ônibus no distrito 13 e o segundo meia hora depois no distrito 11 com o mesmo furgão, um Renault Master branco, que segundo a emissora “France Indo” tinha sido roubado.

Após o atropelamento, as forças da ordem francesas iniciaram uma operação policial na cidade, que acabou com a detenção do autor no porto velho de Marselha.

Ao local da detenção estiveram presentes artífices, que verificaram que não havia explosivos no interior do veículo.

Julien Ravier, prefeito de um dos distritos de Marselha onde ocorreu o incidente, disse em declarações à televisão “BFMTV” que a vítima mortal tinha cerca de 40 anos.

Tanto a “BFMTV” como a “France Info” indicaram que o detido é um homem de 35 anos, com problemas psiquiátricos e antecedentes por fatos comuns (tráfego de drogas, roubo e porte de armas), mas sem vínculos com o terrorismo.