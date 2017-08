Atirador em Charleston é baleado pela polícia

Charleston – O prefeito de Charleston, Jogn Tecklenburg, disse que uma situação que deixou reféns em um restaurante na cidade da Carolina do Sul terminou com o atirador baleado pela polícia.

O empregado do restaurante que foi atingido pelo homem armado morreu.

O chefe interino da polícia de Charleston, Jerome Taylor, afirmou que todos os reféns no restaurante foram resgatados com segurança.

Ele não disse quantas pessoas estavam no local. Tecklenburg comentou que o homem que o atirador está em estado crítico.

As autoridades não divulgaram o nome do homem armado e nem do que morreu.

Taylor disse que o restaurante na King Street, região turística de Charleston, estava cheio na hora do almoço e os oficiais ajudaram a resgatar o ferido e uma série de pessoas.

Fonte: Associated Press.