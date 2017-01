Atirador deixa ao menos 4 mortos e fere 12 em festival no México

Cidade do México – Ao menos quatro pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas nesta segunda-feira quando um atirador abriu fogo fora da boate Blue Parrot no resort mexicano de Playa del Carmen, durante o festival de música eletrônica BPM, disseram organizadores em comunicado.

Os organizadores do festival disseram que três membros da equipe de segurança foram mortos e que os disparos foram feitos por somente uma pessoa.

Não houve confirmação oficial do número de mortos, e um porta-voz do governo do Estado de Quintana Roo disse que haverá uma entrevista coletiva mais tarde.

“Estamos cheios de tristeza por este ato sem sentido de violência e estamos cooperando totalmente com as autoridades locais e autoridades do governo à medida que continuam a investigação”, informou o festival em comunicado publicado em sua página no Facebook.