Atentado no Afeganistão deixa 80 mortos e 350 feridos

Cabul – Pelo menos 80 pessoas morreram e 350 ficaram feridas no atentado com carro-bomba ocorrido nesta quarta-feira, em uma área de alta segurança de Cabul, capital do Afeganistão, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério de Saúde Pública.

Os novos números foram confirmados à Agência Efe pelo porta-voz do ministério, Ismail Kawusi.

A explosão aconteceu por volta das 8h25 (horário local, 0h55 de Brasília), no Distrito Policial 10, perto da Praça Zanbaq, em uma área próxima às embaixadas da Alemanha, Turquia e Japão, afirmou outro representante ministerial, Wahidullah Majroh.

O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, disse que as primeiras investigações apontam que o veículo, um pequeno caminhão do serviço de rede de esgoto, foi carregado de explosivos e detonado em uma região de bastante movimento de pessoas.

“O alvo não está ainda claro, mas foi perto da Embaixada da Alemanha”, afirmou o porta-voz da polícia, lembrando que o local está cercado e que as investigações continuam.

A forte detonação, que foi ouvida em vários pontos da cidade, acontece em pleno mês do Ramadã e em um horário que as pessoas estão chegando nos escritórios.

Cerca de 30 veículos que circulavam pelo local sofreram com o impacto da explosão, de acordo com informações da polícia.

O porta-voz da missão da OTAN em Cabul, o capitão William K. Salvin, disse em uma mensagem no Twitter, que o atentado ocorreu nas proximidades da embaixada da Alemanha.

Nenhum grupo armado reivindicou a autoria do atentado.

Na semana passada, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, tinha pedido que todos os grupos insurgentes respeitassem a comemoração do mês sagrado e interrompessem suas ações armadas.

No entanto, no último domingo, os talibãs realizaram um atentado, também com carro-bomba, em um ponto de ônibus em Khost, no sudeste do país, deixando 13 mortos e oito feridos, no primeiro dia do Ramadã.