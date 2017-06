Cabul – Pelo menos 20 pessoas morreram, a maioria civis, e outras 55 ficaram feridas em um atentado suicida ocorrido nesta quinta-feira, com um carro-bomba, na entrada de uma filial bancária no sul do Afeganistão.

A ação insurgente contra uma filial do Banco de Cabul, em Lashkargah, capital da província de Helmand, que deixou “mais de 20 mortos”, aconteceu por volta das 12h (horário local, 4h de Brasília), afirmou à Agência Efe o porta-voz do governador provincial, Omar Zwak.