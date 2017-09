Atentado do Boko Haram deixa ao menos 3 mortos em Camarões

Yaundé – Pelo menos três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um novo ataque da organização terrorista Boko Haram na localidade de Kossa, no norte de Camarões, afirmaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

Também morreram no atentado, perpetrado na noite deste domingo, as duas terroristas que detonaram os explosivos que carregavam.

Este novo ataque ocorre dois dias depois de um soldado camaronês morrer após passar com seu veículo sobre uma mina terrestre, no mesmo dia em que os terroristas do Boko Haram atacaram as localidades de Hidoua e Bavago e queimarem cerca de cem casas.

O último ataque mortal contra civis aconteceu no último dia 13 de setembro em uma mesquita de Kolofata, onde uma menina expoldiu uma bomba e levou consigo a vida de quatro pessoas, além de ter deixado vários feridos.

A localidade de Kolofata, muito próxima à fronteira com a Nigéria, onde surgiu o grupo jihadista, sofreu outros quatro ataques ao longo das últimas quatro semanas, em que morreram mais de 30 pessoas.

Nos últimos meses, Camarões sofre uma escalada de violência que provocou a morte de cerca de 200 civis, segundo dados da Anistia Internacional.

Diante destes ataques, o Batalhão de Intervenção Rápida de Camarões realiza uma operação de segurança na fronteira com a Nigéria, onde constrói fossos de quatro metros de profundidade ao longo de 100 quilômetros para conter a entrada de jihadistas no país.

Segundo especialistas, os radicais islâmicos querem transformar a região do lago Chade em seu novo bastião, após o exército da Nigéria tomar parte do seu terreno no norte do país.

Desde 2014, mais de 2 mil pessoas morreram em Camarões na guerra contra o Boko Haram. Além disso, pelo menos 160 mil pessoas foram deslocadas, a maioria do norte do país, segundo números divulgados pela imprensa camaronesa.