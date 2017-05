Atentado deixa pelo menos 2 mortos e 9 feridos na Indonésia

Jacarta – Pelo menos duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas nesta quarta-feira em duas explosões que as autoridades acreditam terem sido provocadas por pelo menos um terrorista suicida no terminal de ônibus de Kampung Melayu, na zona leste de Jacarta, informaram fontes oficiais.

Embora em um primeiro momento a polícia tenha informado de três mortos, o chefe de Relações Públicas da Polícia Nacional, Setyo Wasisto, confirmou depois que um policial morreu no ataque e que a segunda vítima seria o suicida.

Além disso, outras quatro pessoas ficaram feridas nas explosões que aconteceram por volta das 21h (horário local, 11h de Brasília), no ponto de ônibus e no banheiro da estação.

“Estamos vasculhando a cena do crime. Ainda é uma área cercada porque tem que permanecer intacta. Um dos responsáveis (do ataque) morreu”, disse Wasisto em um comunicado duas horas depois do atentado.

A polícia ainda está verificando a identidade do suicida e não descarta a possibilidade de que estivesse acompanhado.